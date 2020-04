Rotterdams rekenwonder (17) pakt medaille op Europees toernooi: 'Nu hopelijk het WK'

Hanne Snijders (17) uit Rotterdam heeft een bronzen medaille behaald op een Europese Wiskunde Olympiade. Zij was de beste Nederlandse in haar categorie in het toernooi dat alleen voor meiden is. "Nu hoop ik op het WK deze zomer."

Het toernooi met deelnemers uit 51 verschillende landen zou in Egmond aan Zee gehouden worden, maar door de coronacrisis heeft iedereen de opgaven vanuit het eigen land gemaakt. "We hebben over twee dagen zes opgaven moeten maken," zegt Hanne, middelbare scholier van het 6 vwo op het Marnix College.

Alleen meiden

Aan het internationale toernooi deden dus alleen meiden mee. Hanne weet niet precies waarom, maar op de grote toernooien is het grootste gedeelte jongen. "Jongens zijn over het algemeen iets beter. Het is dus voor meiden leuk dat we een extra toernooi hebben."

Ook Sietske Tacoma van de toernooi-organisatie weet niet precies waar dit verschil vandaan komt. "Het is vaak wel zo dat jongens op één onderdeel erg uitblinken en dat meiden allround wat sterker zijn."

Elke week oefeningen

Al snel op de middelbare school ontdekte Hanne haar talent voor wiskunde. Ze stroomde in bij de juniorenafdeling van de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade. Via een lange route kan ze nu deelnemen aan internationale toernooien. "Op school speel je een eerste ronde. De besten gaan naar een toernooi op universiteiten en na een finale blijven tien kandidaten uit het hele land over die trainingen krijgen namens de stichting."

Hanne krijgt iedere week drie of vier extra oefeningen en elke maand is er een training met de stichting. "Als je goed bent in wiskunde, is het lastig om met je vriendinnen erover te praten. Ik baal als ik een foutje heb gemaakt. Voor hen is wiskunde een kwestie van overleven."

De tijd die ze aan wiskunde besteedt, verschilt per week. Dat komt doordat oefeningen soms meteen lekker lopen, maar soms is dat niet het geval. Daarnaast roeit Hanne fanatiek en vaart ze wedstrijden op de Rotte.

WK

Haar wiskundetalent kan Hanne op bijzondere plekken brengen. Zo deed ze al eens mee aan een Benelux-wedstrijd en vorig jaar reisde ze af naar Kiev in Oekraïne voor een wedstrijd. Het WK in Rusland is haar volgende doel. "Het is nu natuurlijk wel de vraag of het toernooi daar deze zomer echt gehouden kan worden, maar ik ga me nu proberen te plaatsen. Hopelijk lukt dit, want dit is gewoon een toernooi met jongens en meiden."

Toekomst

Beroepsmatig weet Hanne nog niet wat ze met haar talent wil gaan doen: "Ik heb echt geen idee. Ik zit wel aan een dubbele bachelor wiskunde en natuurkunde te denken."