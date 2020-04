Celstraffen van 13 en 11 jaar voor doodslag Rotterdamse cafébaas definitief

De man en vrouw die veroordeeld zijn voor de dood van de 56-jarige café-eigenaar Jan Buizer, moeten ruim 13 en 11 jaar de cel in. De twee waren tegen hun straf in beroep gegaan bij de Hoge Raad in Den Haag, maar die bleef bij de eerdere uitspraak van het gerechtshof.

Mede-kroegeigenaar Buizer werd in december 2014 in zijn huis in Rotterdam met een plastic zak over het hoofd gewurgd met onder meer een waterslang. Ook werd hij beroofd van geld en een fles whisky. Na zijn dood werd met zijn pinpas behoorlijk veel geld van zijn bankrekening gehaald.

Na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht over de zaak, werden een 42-jarige vrouw en de 30-jarige man opgepakt.

Het gerechtshof veroordeelde de verdachten onder meer wegens het medeplegen van doodslag tot 13,5 en 11,5 jaar gevangenisstraf. Beide verdachten stelden beroep in cassatie in. De advocaten van de verdachten heeft de Hoge Raad gevraagd de uitspraak van het hof te vernietigen.

De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk opnieuw naar de zaak, maar bepaalt alleen of het gerechtshof de wet goed heeft toegepast. Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordelingen definitief.