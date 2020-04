FC Rijnmond beste regionale tv-programma van Nederland

De voetbaltalkshow FC Rijnmond was samen met Europa foar begjinners van Omrop Fryslan en iDrentiteit X van RTV Drenthe genomineerd in de categorie beste tv-programma. Een jury verkoos uiteindelijk voor de speciale aflevering van FC Rijnmond met Mendes Moreira.

Racistisch bejegend

De aanvaller van Excelsior Mendes koos ervoor om bij Rijnmond zijn verhaal te doen nadat hij bij de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior racistisch was bejegend door het thuispubliek. Aan tafel met presentator Peter van Drunen, Excelsior-directeur Ferry de Haan en sportjournalist Sinclair Bischop deed Mendes Moreira zijn verhaal. De Schiedammer was door alle nationale talkshows gevraagd, maar hij koos ervoor om aan te schuiven bij FC Rijnmond. Aan tafel vertelde Mendes Moreira uitgebreid wat hem in Den Bosch was overkomen en zijn verhaal werd landelijk nieuws.

Bekijk hieronder de FC Rijnmond aflevering van 18 november 2019 terug, die uiteindelijk de award won:

Uitreiking

Eigenlijk was het de bedoeling dat op 25 maart de prijs feestelijk zou worden uitgereikt, maar door de coronacrisis zijn alle prijzen dit jaar niet persoonlijk overhandigd.

Voor de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen waren in totaal éénentwintig radio- en tv-programma’s, online projecten en journalisten genomineerd. Rijnmond ging er met één prijs vandoor.