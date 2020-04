Rijnmond Helpt en snel ook: 'Oh, ik ben zo gelukkig'

Rijnmond Helpt gaat woensdag haar vierde week in en heeft al veel mensen een steuntje in de rug kunnen bieden. Vrijwel alle hulpvragen worden opgelost, maar zo snel als het maandag en dinsdag ging..."Ongelooflijk", zegt Madeleine Zimmerman.

Zij had ons laten weten dat ze dolgraag een laptop zou willen. De inwoonster van Rotterdam-Vreewijk belde naar de receptie van Rijnmond (010-436 44 36) en een dag later vertelde zij haar verhaal bij Erik Lemmers op Radio Rijnmond. "Ik ben heel leergierig en daarom had ik al twee computerlessen gehad. Dat ligt nu helaas stil. Maar via een computer kan ik dingen opzoeken om te doen. Nee joh, Instagram is niks voor mij. Ik wil gewoon kunnen mailen en een beetje muziek luisteren. Dan ga ik dansen door de kamer", praat ze aan één stuk door.

Haar enthousiaste monoloog wordt ook beluisterd in de huiskamer van mevrouw Van Gullik in Rotterdam-IJsselmonde. Zonder na te denken belt zij naar de receptie en biedt ze haar laptop aan. "Ja, ik heb er twee en deze mevrouw verdient er gewoon één. Helaas kan ik hem niet komen brengen, want ik ben slecht ter been. Maar daar vinden we wel wat op toch?"

"Wat? Nu al? Hoe is het mogelijk?", reageert Madeleine Zimmerman verrast als ze na een kwartier al wordt teruggebeld. "fantastisch zeg. Jullie zijn ook een heel populaire zender, dat merk je direct, haha. Ik haal hem direct op met de fiets. Bedankt!"

Bureaufiets

Ook een dag eerder werd mevrouw De Vries al tijdens de uitzending van Erik Lemmers geholpen. Om 10:40 uur deed ze in de baste rubriek met Rijnmond Helpt bemiddelaar Frank Stout een oproep voor een 'bureaufiets', zoals ze het zelf noemde. Dit blijkt in de praktijk een mini hometrainer te heten. Meneer Schippers uit Schiedam luisterde, twijfelde ook geen moment, belde naar de receptie en maakte mevrouw De Vries dolgelukkig.

Het zijn de reacties waar Rijnmond Helpt het voor doet. Langzaam merken we dat mensen over de drempel heen stappen en ook om hulp durven te vragen. Individueel is dat nog lastiger dan wanneer je hulp voor een groep vraagt, zoals Sander de Kramer die regelmatig beantwoordt.

Klik hier om een formulier in te vullen, waarmee je kans maakt om geholpen te worden met behulp van de stichting Rotterdam Mooier Maken.

Ook snelle hulp Facebook

Ook via onze Facebookpagina kun je om hulp vragen. En ook dat is bijzonder succesvol, zeker de laatste dagen. Dit weekend vond Caroline Vis uit Rotterdam dames die haar willen ondersteunen met boodschappen in deze voor haar eenzame periode. En Ria Olsthoorn plaatste een oproep voor een laptop. Niet voor zichzelf trouwens, maar voor een man die graag met zijn vrouw in Iran contact wilde. Jawel, vier uur na haar oproep bood Tim de Haan de helpende hand met een laptop. Geweldig.