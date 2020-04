Hier worden we blij van: kleine gebaren, grote glimlach en lente in de regio

Het is weer de tijd dat we overspoeld worden met tulpenfoto’s. Dit is wel een heel TOF exemplaar. Gemaakt door @creabeacarrie. **** Wij van TOF zijn Trots Op Flakkee! We vinden dat we deze trots meer mogen uitdragen, want Goeree-Overflakkee is toch te mooi om over te zwijgen? Plaats #trotsopflakkee bij jouw foto's van #GoereeOverflakkee, en wie weet delen wij jouw foto op deze pagina én in de volgende editie van het TOF-magazine!