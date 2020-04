Beleefwerf moet alle zeilen bijzetten door corona

De Menheerse Werf in Middelharnis zit in de knel door de coronamaatregelen. De maritieme attractie heeft snel inkomsten nodig en valt wat betreft noodsteun tussen wal en schip. "We zijn geen officieel erkend museum, maar ook nog geen erfgoedinstelling", zegt initiatiefnemer Coerd de Heer. "We fietsen overal tussendoor, op een niet-leuke manier."

De werf is normaal gesproken gratis toegankelijk. Inkomsten haalt De Heer uit rondvaarten, het organiseren van feesten en evenementen, het verhuren van bootjes en een bed and breakfast op het terrein.

"We hebben de afgelopen jaren veel uitgegeven met het idee dat we vanaf nu vol aan de slag zou kunnen", vertelt de oprichter. "Ik had al een verwachte omzet staan van zo’n dertigduizend euro en die is nu opeens weggevallen."

Perfecte locatie

Zo’n zes jaar geleden ontstond het plan voor de Menheerse Werf. De huidige eigenaren gingen met pensioen. De Heer zag in de plek een perfecte locatie om het maritieme verleden van Middelharnis en Goeree-Overflakkee weer onder de aandacht te brengen.



Zo wordt er de uit 1897 stammende ijzeren beugsloep MD10 Johanna Hendrika onder handen genomen, de laatste overgebleven beugsloep ter wereld. Ook knapten de vrijwilligers op de werf de Anna Jacoba op, een voet- en fietsveer van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). Met het bootje moeten rondvaarten georganiseerd worden.

Anderhalve meter is geen probleem

En zo heeft de enthousiaste ondernemer volop plannen met de werf. "Ik zag eigenlijk nooit beren op de weg, maar deze beer had ik ook niet aan kunnen zien komen!"



De Heer denkt het nog wel een maand of twee uit te kunnen zingen, maar moet toch op de korte termijn inkomsten zien te genereren om de boel draaiende te houden. Toch blijft hij positief.

"Als de regels straks wat soepeler worden en je weer mag varen, dan zijn we een hartstikke leuke plek om naartoe te komen. Die anderhalve meter is hier geen probleem. En in de rondvaartboot kunnen twaalf mensen, maar met de helft zit je toch op gepaste afstand van elkaar. Zo moeten we het maar doen."