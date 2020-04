Bestuurder fataal ongeluk Vondelingenweg was onder invloed

De 32-jarige Rotterdammer die zondagavond betrokken was bij het dodelijk ongeluk op de Vondelingenweg in Rotterdam, blijft langer vastzitten. Hij wordt verdacht van het rijden onder invloed, het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het verlaten van de plek van het ongeluk.

De man reed zondag rond 23:00 uur over de Vondelingenweg in de buurt van het knooppunt Benelux en botste bij de kruising met de weg naar het Gaderingviaduct op de auto van een 33-jarige vrouw uit Spijkenisse. Zij kwam van de tegenovergestelde richting en sloeg met haar auto af. Bij de kruising staan verkeerslichten. De politie onderzoekt nog of de man door rood reed.

Hulpverleners probeerden de vrouw te reanimeren. Dat lukte niet.

De Rotterdammer liep na de botsing weg in de richting van de Butaanweg. De politie vond hem daar en hield hem aan.