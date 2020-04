Weinig animo voor onder-21 competitie

Feyenoord maakt al jaren geen deel uit van de voetbalpiramide en speelt daardoor met het tweede elftal in de onaantrekkelijke beloften competitie. Omdat de weerstand daar gering is wil Feyenoord zo snel mogelijk toetreden tot de piramide, maar omdat de KNVB geen dispensatie gaf kan Feyenoord alleen via de onder 21 competitie eventueel promoveren.

Normaal gesproken zou de nieuwe onder 21 competitie in september van start gaan. Tot nu toe is er nog niet al te veel animo. Slechts 23 van de 34 profclubs in Nederland hebben zich ingeschreven voor de nieuwe competitie. Sparta ontbreekt, omdat de club al actief is met Jong Sparta in de tweede divisie.

Sommige clubs gaan deelnemen met een combinatieteam zoals FC Twente/Heracles en Helmond Sport/VVV. Het is de bedoeling dat er vier afdelingen van acht clubs komen die zowel in het voorjaar als in het najaar een halve competitie afwerken.