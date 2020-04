Twee weken cel voor bedreigen van handhavers in Dordrecht

De jongen was vorige week donderdag samen met een meisje in de Dordtse wijk Stadspolders. De stadswachten hadden haar aangesproken op het overtreden van de coronaregels. Daarop begon ze te schelden. Toen ze werd aangehouden, viel ze de toezichthouders aan. De jongen mengde zich erin met een fles in zijn handen.

Het meisje moet voor de kinderrechter verschijnen. Zij is nog minderjarig.