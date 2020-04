Dick Advocaat blijft bij Feyenoord

Net als Advocaat blijven ook al zijn assistenten komend seizoen in de Kuip. Dat betekent dat Cor Pot, John de Wolf en Said Bakatti ook blijven. Feyenoord was onder Advocaat in de Nederlandse competitie nog ongeslagen en klom na het vertrek van Jaap Stam van de 12e naar de derde plek in de eredivisie. bovendien werd de bekerfinale gehaald.

Door de coronacrisis is het op dit moment zeer twijfelachtig of het seizoen nog wordt hervat. Op de website van Feyenoord geeft Dick Advocaat aan blij te zijn met zijn contractverlenging. ''Het voelt in deze tijden vreemd, maar het is goed om langer te blijven. Zeker de laatste weken merkte ik hoe gedreven ik nog ben en hoe enorm veel zin ik heb om door te gaan. We zijn aan iets moois begonnen en dat willen we als staf afmaken'', aldus Advocaat.

Advocaat was eerder trainer in onze regio bij SVV en Sparta.