Beverwaard over sluiting AZC: 'Je zag ze niet veel'

De bijeenkomst over het asielzoekerscentrum in Beverwaard

"Ik had eigenlijk weinig last van de bewoners." Of: "Ze zijn er wel, maar je ziet ze niet vaak." Dat is wat je vaak hoort op straat in de Rotterdamse Beverwaard over het asielzoekerscentrum in de wijk. Hoe heftig het debat in de beginjaren was, hoe stil is het nu.

Het AZC op de Edo Bergsmaweg gaat zijn laatste jaar in. Dinsdag werd duidelijk dat het veelbesproken centrum per juli 2021 zijn deuren sluit. De gemeente Rotterdam laat in een brief aan de bewoners wel de mogelijkheid open voor een nieuw centrum op op een andere plek.

Arrestaties

Ook Ruud Spruit van de lokale nieuwssite Beverwaardigheden.nl ontving een brief van de gemeente met het nieuws. Hij leest het gelaten. "Dat wisten we al. Het is precies volgens afspraak."

Als de dag van gisteren herinnert Spruit zich de heftige voorlichtingsbijeenkomst in oktober 2015 waar zelfs de mobiele eenheid aan te pas moest komen en er meerdere arrestaties werden verricht.

Spruit: "Daarna ging het rustiger en inhoudelijker tijdens kleinschalige sessies met bewoners. Ook al heeft het ook later in het traject best gestormd." De komst van het AZC bleef een gevoelig onderwerp.

Razernij

Er doet een theorie de ronde dat het de Beverwaarders niet zozeer ging om de komst van het centrum in hun wijk, maar vooral over de manier waarop. "Het is over ons uitgestort. Pas later konden de bewoners er over meepraten." Dat niet hebben van inspraak, niet mee mogen praten, dat lijkt te zijn wat sommige Beverwaarders destijds tot razernij dreef.

Vijf jaar later is die woede inmiddels bij veel mensen allang vergeten. Je hoort het op straat. "Ik heb er geen last van, ook geen voordeel trouwens." Wel vinden sommige ondernemers in winkelcentrum Beverwaard aan de Oude Watering het jammer. Sommige AZC-bewoners waren vaste klant.

Prima

Ook Ruud Spruit van Beverwaardigheden zal sommige bewoners misschien toch een beetje gaan missen. "Je ziet hier dagelijks kinderen over de Rhijnauwensingel fietsen op weg naar school. Dat gaat volgens mij allemaal prima."

Gevraagd naar de favoriete nieuwe bestemming geven veel bewoners aan dat ze er het liefst een park zouden zien. "Wij wonen hier wel met erg veel mensen op een kluitje, vindt u ook niet?"