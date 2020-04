Tientallen zwaluwen broeden in speciale muur in Ridderkerk

Goed nieuws voor de zwaluwen in onze regio, want sinds kort is er in het Waalbos in Ridderkerk een speciale oeverzwaluwwand geplaatst. Niet alleen onze woningmarkt is oververhit, ook de zwaluw heeft het lastig.

“Door alle dijken in Nederland is er veel minder afslag, wat natuurlijk hartstikke goed is, maar dat betekent wel dat er veel minder plekken zijn waar de oeverzwaluw van nature kan broeden”, zegt Christa Groshart van de Stichting Natuurbeheer Waalbos.

De wand staat pas anderhalve week in het Waalbos en wordt nu al flink bewoond. “We hebben al zo’n 30 tot 35 zwaluwen gezien”, zegt Groshart.

Onderhoudsarm en wellicht komen er meer

Volgens Groshart is de muur een betere broedplek voor de vogels dan speciale hopen zand, die ook voor dit doel worden gebruikt. In Ridderkerk en Barendrecht wordt dan ook overwogen om de zandhopen te vervangen door de speciale wanden.

Het bijhouden van de wanden vergt weinig onderhoud zegt Groshart. “Bij deze wand hoeven we alleen de gaten dicht te stoppen met zand en in dat zand worden dan de nestjes gemaakt. En als dat gedaan is dan is het weer gereed voor volgend jaar, dus het is vrij onderhoudsarm.”