Ook barbier Schorem kijkt uit naar versoepeling coronamaatregelen

Barbier Leen van Schorem in Rotterdam kijkt reikhalzend uit naar het moment dat zijn zaak aan de Nieuwe Binnenweg weer open mag gaan van het kabinet. "Ik heb twaalf man in dienst en die zitten nu allemaal zonder werk thuis."

Net als andere contactberoepen moesten kappers vorige maand ook hun deuren sluiten. Leen probeerde gelijk de schade zoveel mogelijk te beperken.

"Ik was een van de eersten die arbeidstijdverkorting aanvroeg toen zie regeling beschikbaar kwam", zegt de prijswinnende barbier dinsdag tegen Rijnmond, vlak voordat de persconferentie van premier Rutte over verlenging van de coronamaatregelen begint. De zaak van Leen en Bertus is al jaren een begrip in Rotterdam en won eerder de Ketelbinkieprijs.

Eerder op de dag lekte een advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet al uit. Basisscholen mogen beperkt weer open, maar kappers moeten voorlopig nog dicht blijven. Deskundigen zijn wel bezig met plannen de risico's op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen op het moment dat de kappers weer open mogen. Dat advies aan het kabinet moet volgende week klaar zijn.

Kratten bier

"We hebben al gekeken naar manieren om onszelf te beschermen, met bijvoorbeeld mondkapjes. Maar het blijft moeilijk. Ik heb ook mensen in dienst die in een risicogroep zitten en moet er niet aan denken dat zij in mijn zaak besmet zouden raken."

Voorlopig zit er voor Leen en de andere barbiers van Schorem niets anders op dan af te wachten totdat de deskundigen groen licht geven om met allerlei aanpassingen veilig te kunnen werken. "Heel gezellig zal het in de zaak met alle maatregelen nog lang niet worden, maar het is nodig hé. Het enige wat we niet aanpassen in de zaak zijn de kratten bier. Die blijven op dezelfde plek."