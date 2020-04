Koning Willem-Alexander belt met Rotterdamse rechtbankpresident

Op de eigen website zegt De Lange: "De oprechte interesse van de koning onderstreept het belang van de rechtspraak, ook in tijden van corona. Het voelt als waardering voor het vele werk dat wordt verzet en de inventieve oplossingen die zijn bedacht."

De president heeft koning Willem-Alexander uitgelegd dat zittingen nu met behulp van telefoon, Skype of videoverbindingen worden gehouden.

Uitgerekend vandaag uitten Rotterdamse advocaten felle kritiek op de gang van zaken op de rechtbank. Zij vinden dat verdachten en andere rechtzoekenden in de zaal moeten zijn en niet op afstand per telefoon of videoverbinding.

Zij stellen dat veel burgers moeilijk in staat zijn om hun verhaal per telefoon te doen. "Corona tast ook de rechtspraak aan", zegt advocaat Reinier Feiner. "Er zijn meerdere zittingen geweest waarbij de advocaat niet aanwezig was of betrokkenen niet waren bereikt."

De deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam Peter Hanenberg gaat binnenkort praten met rechtbankpresident Robine de Lange. "In grote lijnen werkt het wel, maar het begint steeds meer te wringen."