Premier Rutte: basisscholen 11 mei open

De kinderen gaan de helft van de week vanaf 11 mei naar school. "We staan voor duivelse dilemma's. De situatie in de verpleeghuizen is nog steeds zeer onrustwekkend", zei Rutte. "Een snelle versoepeling kan een tweede ziektegolf veroorzaken. "Dat willen we voorkomen en dat vraagt zelfbeheersing van ons allemaal in Nederland."

Ook docenten kunnen in het vervolg getest worden op corona, net als voor zorgmedewerkers dat nu al het geval is.

Kinderen in de basisschoolleeftijd tot 12 jaar mogen vanaf 28 april weer in groepsverband sporten. Ook oudere kinderen krijgen meer de ruimte om te sporten. "Geen ouders langs de lijn, thuis douchen en je gezonde verstand gebruiken", aldus Rutte.

Evenementen

Alle evenementen tot 1 september blijven verboden. "Geen Pinkpop, geen Vierdaagse en geen Zwarte Cross. En ook geen betaald voetbal. Dat is zuur, we ontkomen er niet aan om dit offer te brengen."

Verpleeghuizen

De verpleeghuizen blijven ook dicht voor bezoekers. "Hoe moeilijk het ook is om geen bezoek toe te laten, we weten hoe belangrijk het is om onze ouderen goed te beschermen."

Alle andere maatregelen zoals de sluiting van de horeca blijven tot zeker 20 mei van kracht. In de week daarvoor volgt een nieuwe overweging van de intelligente lockdown.

Rutte voegde ook een persoonlijke noot toe: Het gaat niet alleen om de maatregelen die we hier bekendmaken, het gaat er ook om hoe we als samenleving de anderhalve meter afstand aanhouden. De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van ander."