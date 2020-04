Streep door hervatting eredivisie, voorlopig geen voetbal

Nicolai Jørgensen viert zijn goal voor Feyenoord tegen sc Heerenveen in januari 2020

Het voetbalseizoen 2019/2020 wordt niet meer hervat. Vanwege de coronacrisis ligt het voetbal al een maand stil en was er bij de KNVB de hoop dat de competitie deze zomer zou worden uitgespeeld. Maar dinsdag werd bekend dat dat geen optie meer is.

Het verbod op vergunninghoudende evenementen wordt in ieder geval verlengd tot 1 september. Dat maakte minister-president Mark Rutte dinsdag bekend op de persconferentie. Daardoor kan het plan van de KNVB om in juli weer te gaan voetballen in de prullenbak.

Het OMT (Outbreak Management Team) heeft het kabinet geadviseerd om voorlopig nog geen evenementen te houden in Nederland. Eerder gaven enkele burgemeesters al aan dat ze voor een verbod zijn van voetbalwedstrijden met of zonder publiek tot minimaal 1 september.

De KNVB heeft de afgelopen dagen wel gelobbyd om de voetballerij buiten de vergunninghoudende evenementen te houden, maar dat is dus niet gelukt. De voetbalbond benadrukte eerder al dat adviezen van het RIVM leidend zijn.

Hoe de competities wordt afgesloten en wie er degraderen en promoveren is nog niet bekend. Het nieuwe voetbalseizoen zal in ieder geval niet voor 1 september beginnen.