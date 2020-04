Verdachten weer terug de cel in voor liquidatie Spijkenisse

Afzetting in de Lisstraat in Spijkenisse (MediaTV)

Beide verdachten zaten al een keer vast in deze zaak. Volgens justitie is er nieuw bewijs naar voren gekomen.

Op 21 september 2017 werd Stefaan Bogaerts aan de Lisstraat in Spijkenisse in zijn auto doodgeschoten. De daders gingen er toen vandoor in een zwarte BMW M5 Touring. Die wagen werd later teruggevonden in Barendrecht.

De 49-jarige verdachte is aangehouden in zijn cel. Hij zat al vast voor de betrokkenheid bij de beschieting van een huis in het Utrechtse Doorn. De andere verdachte was tijdelijk vrij, maar is nu weer opgepakt.

Het onderzoek richt zich op een groep die een reeks moordopdrachten zou hebben aangenomen. De in december opgepakte Ridouan T. is volgens justitie als opdrachtgever bij een aantal zaken betrokken, maar hij is geen verdachte in deze zaak.