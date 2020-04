Topsporters mogen training hervatten

Alle sportlocaties voor topsporters waren de afgelopen maand dicht vanwege het coronavirus, waardoor topsporters genoodzaakt waren aangepast thuis te trainen. Voor de topsporters is er een uitzonderingspositie gecreëerd want alle andere sportclubs en accommodaties blijven nog voorlopig dicht.

In theorie mogen de betaald voetbalclubs dus ook weer de training hervatten mits er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Maar nu bekend is geworden dat er in ieder geval tot 1 september geen competitievoetbal wordt afgewerkt is het de vraag wat de clubs doen. Sparta en Excelsior hadden de spelers al op vakantie gestuurd tot 28 april.

Kinderen mogen wel weer sporten vanaf 28 april. Experts hadden het kabinet geadviseerd dat het sportbeleid voor jongeren weer versoepeld kan worden. Kinderen tot 12 jaar mogen weer vrij sporten en kinderen tot 18 jaar mogen wel sporten, maar moeten de 1,5 meter afstand-regel in acht nemen. Er mogen geen wedstrijden worden gespeeld en er mogen ook geen ouders langs de lijn aanwezig zijn.