Kinderopvang weer open: 'Gematigd positief'

De kinderopvangcentra in Nederland gaan vanaf 11 mei weer open. Dat heeft het kabinet dinsdagavond besloten. "Alleen de haal- en brengmomenten gaan veranderen", zegt Stefanie Verrijp van Kivido uit de Hoeksche Waard. "Normaal doen we altijd een rechtstreekse overdracht, maar dat zal nu via de telefoon gebeuren."

De opvangcentra moesten tegelijk met de scholen op 16 maart dicht en gaan binnen drie weken weer open. "Ja, dat betekent dat de nul - tot vierjarigen hier weer kunnen komen, al zullen er wel extra hygiënemaatregelen zijn", zegt Verrijp.

Verrijp is blij dat de opvangcentra weer open zijn, want ze merkte dat veel ouders het zwaar hadden in de afgelopen periode. "Kinderen vragen vaak aandacht als je net aan het bellen bent of als je in een videoconferentie zit. Ik hoorde soms wel hilarische situaties van collega's, maar praktisch is het niet."

Toch zijn de zorgen nog niet helemaal van de baan. "Normaal zou ik heel blij zijn dat we weer open mogen, maar het ik ben nu gematigd positief. Er zijn heel veel andere sectoren die het heel moeilijk hebben. Veel mensen verliezen hun baan. Daar hebben wij als kinderopvang ook last van."