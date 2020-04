Coronamaatregelen halen streep door evenementen: geen North Sea Jazz, Concert at Sea en Wantijpop

Door de nieuwe coronamaatregelen is er automatisch een grote streep gegaan door een reeks aan evenementen deze zomer in onze regio.

Een overzicht:

Wantijpop - Dordrecht (13 juni): Het gratis festival zou dit jaar de 25e editie vieren. "We zijn nog op zoek naar een ander tijdstip, maar het is wel heel erg lastig", zegt organisator Magchiel Koekoek. "Want kunnen artiesten wel en is het bij de gemeente wel mogelijk? Waarschijnlijk komen we woensdag met een definitief besluit of Wantijpop en Live at Wantij doorgaan."

Concert at Sea - Brouwersdam (24 t/m 26 juni): "Het doet pijn dit te moeten melden. Net als jullie keken we weer erg uit naar het jaarlijks hoogtepunt op de Brouwersdam, maar het is helaas niet anders", zegt Paskal Jakobsen van Blöf, de geestelijk vader van Concert at Sea. De kaarten die voor dit jaar gekocht zijn, blijven volgend jaar wel geldig.

Haring en Bierfeest - Vlaardingen (26 t/27 juni): Ruim twee weken geleden heeft de organisatie al een vergunning aangevraagd voor 18 en 19 september. Jaarlijks komen er duizenden mensen op het feest in Vlaardingen af.

Boekenmarkt - Dordrecht (5 juli): De op-één-na grootste boekenmarkt van Nederland zou dit jaar als thema hebben Dordrecht 800 jaar. Vorig jaar kwamen er 75 duizend mensen op af. Een officiële afgelasting is er nog niet.

North Sea Jazz fesitval - Rotterdam (10 t/m 12 juli): Het festival wordt verplaatst naar 2021, laat de organisatie weten. "We zagen het natuurlijk aankomen, maar nu is het officieel".

Big Rivers - Dordrecht (17 t/m 19 juli): Het gratis muziekfestival in Dordrecht is nog niet officieel geschrapt, maar de geplande datum gaat in ieder geval niet door.



Crazy Sexy Cool - Rotterdam (1 augustus): "Maandenlang zijn we bezig geweest met Crazy Sexy Cool 2020, wat alle elementen had om onze grootste, uitbundigste en meest memorabele editie aller tijden te worden, inclusief onze beste line-up ooit. Dat feestje hadden we jullie zó gegund…" Alle kaartkopers krijgen volgende week bericht.

Evenementen die in begin september georganiseerd worden en mogelijk toch doorgaan zijn de Wereldhavendagen en de Pleinbioscoop in Rotterdam.