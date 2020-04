Excelsior directeur Ferry de Haan:'Er staat ons een zware taak te wachten'

Er staat ons een zware taak te wachten als branche. Dat zegt de directeur van Excelsior Ferry de Haan naar aanleiding van het nieuws dat er tot 1 september geen betaald voetbal is. ''De grote klap zal richting het nieuwe seizoen en de komende seizoenen komen en dat is wel iets waar we als branche met elkaar moeten voor gaan zitten om dat op te vangen'', zegt De Haan op Radio Rijnmond.

Minister-president Mark Rutte kondigde dinsdag aan dat er tot 1 september geen betaald voetbal in Nederland wordt gespeeld vanwege de coronacrisis.

''Eigenlijk niet heel verrassend, maar toch komt het wel binnen. Een voordeel is dat er in ieder geval duidelijkheid is en dus kunnen we ons zeer waarschijnlijk richten op het nieuwe seizoen'', aldus De Haan.



[Article:194642/Streep door hervatting eredivisie voorlopig geen voetbal]

Excelsior zal nu de competitie niet meer wordt uitgespeeld ook volgend seizoen actief zijn in de keuken Kampioen Divisie en dat terwijl de doelstelling was direct terugkeren naar de Eredivisie. Dat doel was nog mogelijk via de nacompetitie. ''Als ik eerlijk ben hebben we het zelf niet zo goed gedaan en dus hebben we al een tijd niet meer over promotie gesproken. Wij zullen ons op een nieuw seizoen eerste divisie moeten gaan richten al weten we niet hoe de competities nu eindigen'', aldus De Haan tegenover Rijnmond.

Komende vrijdag zullen de clubs via een telefonische meeting met de KNVB in gesprek gaan over alle gevolgen.

Beluister hierboven het gesprek tussen Reint Jan Potze en Ferry de Haan op Radio Rijnmond