Een dag met de politie: 'Alles staat in het teken van corona'

"Wat vroeger prioriteit was, kan nu naar achter geschoven worden. Alles staat in het teken van corona tegenwoordig", legt wijkagent Erik uit. Dat betekent overigens niet dat de politie geen oog heeft voor andere zaken. "Huiselijk geweld of bijvoorbeeld stalking blijft natuurlijk een prioriteit."

En zaken als verkeersongelukken moeten ook voorrang krijgen. Maar ook daar blijft corona een aanwezige factor. "We moeten met getuigen praten", noemt Erik als voorbeeld. "En dan ondertussen ook rekening houden met die anderhalve meter. Je blijft ermee bezig."

Je kan dus wel stellen dat de coronamaatregelen gevolgen hebben voor het politiewerk. "Ook hier moeten we een draai aangeven", vervolgt hij. "Hoe kunnen we dat te lijf gaan of kunnen we daarmee bezig zijn, terwijl de coronamaatregelen gelden?"

Gebruik je gezonde verstand!

Wanneer je met drie of meer mensen, die niet je huisgenoten zijn, de straat op gaat en jullie geen anderhalve meter afstand bewaren, dan ben je in principe strafbaar. In eerste instantie krijg je waarschuwing, maar wanneer dit niet helpt dan zou je een boete van 390 euro kunnen krijgen.

"Ja, en dan de 9 euro administratiekosten. Het klinkt bijna als een aanbiedingsprijs, 399 euro dan totaal", zegt Erik gekscherend. "Maar, het is natuurlijk niet voor niets."

Boetes deelt de wijkagent echter liever niet uit. Hij vindt het vooral belangrijk om te zien dat mensen hun gezond verstand gebruiken. "Sommige mensen doen dit niet, en die spreek je aan en waarschuw je. Je kijkt ook in het systeem of die mensen al zijn gewaarschuwd." Als dit het geval is, worden ze door Erik op de bon geslingerd.

Terwijl Erik met de verslaggever - op afstand - in het politiebusje zit, rolt hij het raam even naar beneden. "Houden jullie afstand jongens?", roept hij naar een groepje jongeren. "Hoeveel afstand?" "Anderhalve meter", klinkt het gedwee. "Precies, denk eraan", glimlacht de wijkagent, voor hij zijn weg vervolgt.

In totaal heeft hij nu zo'n elf bekeuringen uitgeschreven. Maar, dit hadden er veel meer kunnen zijn. "Het weekend voor het paasweekend hebben we alleen in Bergschenhoek al 41 officiële waarschuwingen uitgedeeld. Dit hadden dus ook 41 bekeuringen kunnen zijn."

Recalcitrant

De afgelopen tijd heeft Erik meer boetes moeten uitdelen dan voorheen. "De maatregelen zijn nu echt meer beklonken", verklaart hij. "Voorheen was er heel veel verwarring. Op een gegeven moment werd het echt een noodverordening. Dus toen werd het echt een regel in plaats van een advies."

Over het algemeen reageren de mensen die Erik op straat aanspreekt heel begripvol. "Maar, je hebt bepaalde groepjes die er maling aan hebben." Iets wat hij niet kan begrijpen. "Er blijven mensen die toch recalcitrant zijn en wat feller reageren. Daar stap je dan wat harder in. Het is echt belangrijk, corona is niet iets kleins."