Het weer van vandaag: geen wolk te zien

Vandaag schijnt de zon volop en is er geen wolkje aan de lucht te bekennen. Het wordt maximaal 21 graden en staat er een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind, windkracht 4 of 5. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar 9 graden. De oostenwind neemt af tot zwak of matig, windkracht 2 tot 4.