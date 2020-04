Rijnmond ziet vallende sterren, meteorieten en satellieten

Een bijzondere hemel boven Rijnmond in de afgelopen nacht: er waren namelijk veel vallende sterren, meteorieten en een 'slang' van satellieten te zien.

De meteorenzwerm Lyriden kruiste de baan van de aarde en in de nacht van dinsdag op woensdag was dat duidelijk te zien. Verschillende meteoren 'passeerden de revue'. Ook waren er zo'n twintig vallende sterren te zien.

De afgelopen dagen trekken de satellieten van het Starlink project van SpaceX langs. Die waren in de afgelopen nacht vanuit onder meer Rotterdam ook nog goed te zien.



Ook de vallende sterren werden gespot.



Niet iedereen had evenveel geluk.



In Gorinchem was het wel raak. Daar hebben moeder en dochter zelfs in de tuin geslapen om de vallende sterren en satellieten te kunnen bekijken.



Verslaggever Jacco van Giessen wist het tafereel nog vast te leggen.