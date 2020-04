Sparta denkt na over toekomst: 'Bezettingsgraad dertig tot vijftig procent'

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat er minimaal tot 1 september geen betaald voetbal wordt gespeeld. Sparta vreest voor de lange termijn, maar zoekt ook oplossingen voor na die periode. ''We hebben een idee bij de KNVB ingediend hoe we met publiek zouden kunnen spelen'', zegt Sparta-directeur Manfred Laros.

Volgens Laros kunnen er dan maximaal vier tot vijfduizend toeschouwers het stadion in. Om de drie stoeltjes zal iemand kunnen plaatsnemen. "Er zijn verschillende varianten, maar je moet rekening houden met een bezettingsgraad van dertig tot vijftig procent. Het is een gedachte van hoe het zou kunnen. De KNVB moet daarna met een algemene richtlijn komen, die per club weer gespecificeerd kan worden."

Mocht het nieuwe seizoen dit najaar weer van start gaan, dan is het nog maar de vraag of er toeschouwers op de tribune kunnen zitten. Zeker in de anderhalvemetersamenleving. Over hoe het met de horeca moet of hoe mensen het stadion in moeten komen, heeft Sparta nog geen specifiek idee. "En zo zijn er nog honderd vragen. Bijvoorbeeld wat te doen met uitsupporters? Dat is verder aan de KNVB."

Net als vijf miljoen andere Nederlanders keek Laros dinsdagavond naar de persconferentie van Mark Rutte. Daarin sprak de premier de duidelijke woorden dat er tot 1 september niet gevoetbald wordt. "Je houdt rekening met allerlei scenario's. We zijn niet verrast, maar het komt als een klap binnen", zegt hij.

De Kasteelclub vreest vooral voor nog wat komen gaat en de onzekerheid op lange termijn. "Op korte termijn kunnen we de zaken met elkaar opvangen. Dat is tot juni. De grootste problemen verwacht ik het komende seizoen. Specifiek kijkend naar Sparta gaat het dan om wedstrijdkaarten, seizoenkaarten, maar ook de sponsorgelden. Wat de exacte impact is moeten we inventariseren."



Beluister hierboven de volledige reactie van Sparta-directeur Manfred Laros in het radioprogramma van Herman Vriend.