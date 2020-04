Aboutaleb: Na regen komt zonneschijn, houd hoop

Echt verrast is de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb niet over de verlenging van de coronamaatregelen. Voorzichtigheid is nu beter dan spijt achteraf, zei premier Mark Rutte dinsdagavond. Aboutaleb, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. onderschrijft die gedachte.

"Ik ben het zo ongelofelijk met hem eens", zegt Aboutaleb op Radio Rijnmond. "Er wordt van alle kanten aan me gevraagd om terrassen, musea en sportscholen te openen, maar ik heb liever dat de samenleving langer gesloten blijft en we de tanden op elkaar houden dan dat we een week te vroeg opengaan en we opnieuw in een epidemie zitten."



Met het openen van de basisscholen en de mogelijkheid voor amateurvoetbal om kinderen te laten trainen, is er werk aan de winkel voor de gemeente Rotterdam. "Ik heb gisteravond gelijk contact gehad met de wethouders sport en onderwijs: zij zijn nu aan zet."

Regelmaat

Naast de leden onder de twaalf jaar, mogen ook niet-leden bij verenigingen trainen. "Heel goed", vindt Aboutaleb. "Kinderen moeten lichamelijk kunnen ontspannen. Maar het gaat nog een hele toer worden om dat te organiseren." Ook tieners mogen weer sporten, zij het op anderhalve meter afstand. Niet de versoepeling waar de burgemeester op had gehoopt. "Maar ik snap dat het niet anders kan."

Hij is vooral blij met de terugkerende regelmaat voor kinderen. "Met de basisscholen die weer opengaan, worden ook de thuiswerkende ouders weer ontlast." Over de onderwijsachterstand en mogelijk zomeronderwijs kan Aboutaleb nog niet concreet te zijn: "Er zijn vragen gesteld aan het kabinet over het mogelijke eerder starten van het volgende middelbare schooljaar, maar we hebben nog geen antwoorden."

Leerplicht

Ondanks dat de scholen weer opengaan, snapt Aboutaleb het als ouders hun kinderen thuishouden. "Dit is dan ook niet het moment om te zwaaien met de leerplichtambtenaar", zegt hij. "Ik kan me ook goed voorstellen dat bijvoorbeeld docenten geen les willen geven en ik ga er ook vanuit dat ze niet verplicht worden om les te geven."



Leraren hebben de optie om getest te worden op het virus voor ze les gaan geven, daar is voldoende capaciteit voor, laat de burgemeester weten. Wel wordt geprobeerd de capaciteit te verhogen de komende tijd. "Als alle leraren nu tegelijk zouden komen voor een test, zou er een rij staan. Maar het duurt nog even tot het 11 mei is."

Waar de basisscholen weer opengaan, blijft de horeca tot zeker 20 mei gesloten. Horeca-ondernemers lieten maandag al weten daar verre van blij mee te zijn. Volgens Aboutaleb komt de gemeente horeca-ondernemers tegemoet door afspraken te maken over de te betalen gemeentelijke lasten. Ook haalt de gemeente het geld niet terug bij gesubsidieerde festivals en worden prestatieafspraken in de cultuursector niet gehandhaafd.



Begroting

Weer een kostenpost voor de gemeente, die sowieso al behoorlijk wat gaten ziet vallen in de begroting. De grootte van de 'financiële strop' voor Rotterdam is nog niet bekend, maar groot zal hij zijn. "We maken kosten en veel geld komt niet binnen", weet Aboutaleb. "Maar het is zeker niet de intentie van het college en de raad om tot een lastenverzwaring voor de inwoners over te gaan. We vinden eigenlijk dat het Rijk de gemeenten zou moeten compenseren voor de gaten die ontstaan."



Want ook bij de RET vallen er gaten in de begroting, die de gemeente op haar beurt op moet vangen. "De RET heeft nauwelijks inkomsten, maar wel kosten. Dat wordt nog een ding", voorspelt de burgemeester, die 'ermee bezig' is.

Tot slot wil Aboutaleb het thuisblijven aansnijden. De coronamaatregelen gelden al enkele weken en de Rotterdamse burgemeester ziet langzamerhand weer steeds meer mensen in het straatbeeld. "Meer verplaatsingen is een hoger risico", benadrukt hij. "Deze crisis kunnen we alleen overwinnen in de samenleving, niet in het ziekenhuis. Het is niet zo dat het uitzichtloos is: na regen komt zonneschijn. We moeten even doorzetten, maar er is hoop."

