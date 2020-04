Jeugd mag weer voetballen: 'De gekooide tijgers zijn weer vrij'

"Het zijn net gekooide tijgers", zegt hij over de kinderen. "Nu kunnen ze binnenkort hun energie weer kwijt."

Hoewel hij de laatste tijd steeds meer positieve berichten zag, was Seltenrijch alsnog blij verrast met de versoepelde maatregelen. "Ik dacht eigenlijk dat ze alle versoepelingen gingen uitstellen tot na Pinksteren."

Energie kwijt

In plaats daarvan is er na 28 april weer activiteit bij de voetbalverenigingen. Niet alleen de ruim vierhonderd leden onder de twaalf, ook jongeren tot achttien jaar mogen weer trainen. Zij moeten wel afstand houden. Seltenrijch: "Dat wordt wel lastig, want voetbal is een contactsport."

Toch zien ze bij Voetbalvereniging Barendrecht, één van de grootste amateursportclubs in de regio, wel mogelijkheden. "Er moet wat te organiseren zijn. Desnoods verdelen we het veld in vier secties en laten we ze trainen met de bal. Daar zijn wel oplossingen voor te vinden." En die willen ze ook wel zoeken, want de jongeren moeten hun energie kwijt.

Daarom wordt er de komende week hard gewerkt om trainen vanaf 28 april mogelijk te maken. "De eerste berichten zijn eruit naar de trainers. De komende dagen gaan we zo snel mogelijk de boel op poten zetten en we gaan heel sterk ons best doen om het voor elkaar te krijgen", zegt de voorzitter.

