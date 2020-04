Blijdorp wil 1 juni weer open en zo denken ze dat te gaan doen

Eigenlijk had iedereen het al verwacht: de coronamaatregelen blijven grotendeels van kracht. Onder meer bioscopen, musea en dierentuinen blijven voorlopig dicht. In ieder geval tot 20 mei, maakte premier Rutte dinsdagavond bekend. Dat is zuur, maar begrijpelijk, zegt Diergaarde Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen.

"Wat Rutte gisteren zelf zei: het zijn duivelse dilemma's. Aan de ene kant begrijp je heel goed dat je in het kader van gezondheidszorg nog heel voorzichtig moet zijn. Aan de andere kant staan we te popelen om open te gaan. We zijn er wel klaar voor."

Ja, want ze zijn dan al een poosje dicht, stil hebben ze niet gezeten. De afgelopen tijd hebben ze bij Blijdorp hard nagedacht over dierentuinen op anderhalve meter. Samen met andere parken en dagattracties is gewerkt aan een protocol voor een veilig dagje uit.

'Die befaamde anderhalve meter'

"Dat begint natuurlijk met die inmiddels befaamde anderhalve meter afstand, dus daar moet je heel goed voor zorgen", legt Zevenbergen uit. "Inmiddels zie je overal die strepen al op de vloer staan. Je ziet in parken, en dat is in Blijdorp natuurlijk niet anders, dat het op sommige plekken kan opstropen, bijvoorbeeld bij de ingang of bij kijkpunten. Daar moet je dan heel goed over nadenken.

Eén van de maatregelen die Blijdorp al heeft genomen is dat als ze een go krijgen, tickets alleen online gereserveerd kunnen worden. Ook tijdslots en eenrichtingsverkeer worden overwogen. Zevenbergen: "We gaan gefaseerd en heel gedoseerd open. Dat betekent dat we echt met veel minder bezoekers gaan beginnen."

Dat heeft natuurlijk financiële gevolgen. Bang voor hun voortbestaan zijn ze nog niet, maar het wordt wel aanpassen de komende tijd. "Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, dus wij hebben echt redelijk wat bezoekers nodig om rond te draaien en dan moeten we alles weer herinvesteren in onze dierentuin. Zoals het er nu naar uitziet, en als we het met vijftig procent van de bezoekers moeten doen, wordt het wel een lastige", zegt de directeur.

Twee miljoen kosten, nul inkomsten

"We geven per maand echt wel twee miljoen uit aan kosten en daar staan op dit moment geen inkomsten tegenover. Dat houd je dan niet heel lang vol. Gelukkig zijn er ook steunmaatregelen van de overheid waar we aanspraak op maken. Dan nog zal het best moeilijk worden, dus we snijden al in kosten. We doen alles, maar dan ook werkelijk alles, om deze crisis goed door te komen."

"Voor ons mensen is het momenteel corona voor en corona na. Dan kun je beter een dier zijn. Die merken er niets van. De natuur gaat gewoon door", zegt de directeur.

Toch, een dierentuin zonder publiek; het blijft raar. "Het is wel zo dat als je door het park loopt het heel erg stil is. Zeker met dit prachtige weer heb je normaal gesproken heel veel bezoekers. Nu is het hartstikke stil."

Kortom: Blijdorp kan niet wachten op dat langverwachte moment. Zevenbergen: "Ik denk dat er wel een versoepeling aan zit te komen. Dat gaat het met name over branches die hun zaken goed op orde hebben. Daar zijn wij er één van. We hebben echt een goed protocol opgesteld, waar we met zijn allen achter staan. En dan denk ik dat we na 20 mei - en ik richt zelf eigenlijk op 1 juni - weer open kunnen. Zij het gedoseerd en gefaseerd."



