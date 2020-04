Oudere met rollator in water Oud-Beijerland

Een vrouw op leeftijd is woensdagochtend met rollator in het water bij de Spuidijk en de Waterstoep in Oud-Beijerland terechtgekomen.

Inmiddels is zij door de brandweer uit het water gehaald. De hulpdiensten hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd en ze is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de persoon in het water terecht kon komen, is niet duidelijk, zegt de brandweer. Hoe ze er nu aan toe is, is niet bekend.