Amerikaanse verdachte ziek, rechtszaak in gevaar

De 50-jarige verdachte heeft acute leukemie en heeft waarschijnlijk nog kort te leven. Dat is medegedeeld aan de familie van het 12-jarige slachtoffer. Zij zeggen geschokt te zijn over zijn ziekte en ook over het gegeven dat hij nu mogelijk geen verantwoording hoeft af te leggen in de rechtszaal.

James B. heeft het meisje in juni van het vorig jaar ontmoet in een kamer van het Rotterdamse Hilton-hotel. Hij was speciaal naar Nederland gekomen, nadat beiden eerder contact met elkaar hadden gehad via internet.

Volgens justitie heeft de Amerikaan haar naar het hotel gelokt en seksueel misbruikt. De man ontkent : ze zou vrijwillig zijn meegegaan en hij zou geen seks met haar hebben gehad.

Stilleggen

Zijn advocaat, Tjalling van der Goot, wil op dit moment niet ingaan op de situatie van zijn cliënt. Als advocaat kan hij een verzoek doen bij de rechtbank om te rechtszaak stil te leggen vanwege de ziekte van James B.

Ook kan hij de rechtbank vragen zijn cliënt vrij te laten, zodat hij thuis kan sterven. In dat geval zou de verdachte terug moeten naar de Verenigde Staten.

Tegen James B. was ook aangifte gedaan door een vrouw uit Eindhoven , die beweerde 20 jaar geleden door hem te zijn verkracht. Die zaak is niet doorgezet, omdat er volgens justitie te weinig bewijs was.

In de 'Hilton-zaak' staat een volgende zitting voor 7 mei gepland. De inhoudelijke behandeling zou op 11 juni zijn. Door de ziekte van James B. is dat nu allemaal onzeker geworden.