Iets nieuws leren tijdens de coronacrisis? Jordy Dijkshoorn, Miguel Santos, Stein Fluijt en Uriah Arnhem helpen je

Zoveel mogelijk binnen moeten blijven is soms behoorlijk uitdagend. Maar het is ook een kans om iets nieuws te leren, of nog beter te worden in dat wat je al doet. Om je op weg te helpen gaan elf bekende toppers uit onze regio, allemaal toonaangevend in hun vak, de komende weken alle vragen beantwoorden die je maar wil stellen.

Hoe word ik een goede dj? Hoe zing ik de hoogste noot? Of je nu een voetballer bent, een dj, dichter, een rapper of een zangeres: het Rijnmond Dreamteam helpt je. We stellen de volgende vier teamleden aan je voor.

Jordy Dijkshoorn, muzikant en woorddichter

Jordy van De Likt. Wie kent hem niet? Om dit brutale neefje van Jules Deelder kun je niet heen. Zó eigenzinnig is Dijkshoorn – en zo graag gezien in de media is hij ook buiten onze regio. Voor velen is hij een van de gezichten van de stad.

Jordy is dus in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een artiest met een - in normale omstandigheden - overvolle agenda. Vragen daarover wil hij zeker beantwoorden. Want zeg nu zelf: wie wil er nu niet van Jordy weten hoe hij zijn teksten eigenlijk schrijft, en waar hij die teksten dan oefent, en hoe je dat nu eigenlijk doet, zo'n tekst schrijven?

Miguel Santos, dichter

Het is bijna alsof hij ze uit de mouw schudt, de mooie gedichten – er was zelfs een tijd dat je hem een trefwoord kon sturen en hij er direct een gedicht van maakte. Uurtjespoëzie, noemde hij dat zelf. Pijlsnel, alsof het niks was, zo mooi kwamen de romantische woorden er bij de voormalig huisdichter van OPEN Rotterdam uit.

Miguel Santos (1986), alweer jaren een bekende verschijning in de Rotterdamse dichtwereld, schrijft niet alleen, hij draagt ook graag voor. Ook hoe hij dat overtuigend doet, zal hij graag aan dichters in spé vertellen.

Stein Fluijt, balletdanser

Het Compañía Nacional de Danza in Madrid. Klinkt bekend in de oren? Wellicht niet, maar geloof ons: bij de vele liefhebbers van moderne dans gaan er nu wel allerlei belletjes rinkelen. Laat dit gezelschap in Madrid nu precies de plek zijn waar de Rotterdamse danser Stein Fluijt lange tijd gedanst heeft.

In de wereld van de moderne dans is dertiger Steijn dus een grote. Fans van Conny Janssen Danst, het Rotterdamse gezelschap, kennen hem zeker ook. Stein wil zijn kennis maar al te graag delen, of je nu beginnend danser bent, gevorderd balletdanser of gewoon op zoek naar tips om net zo fit als hij te blijven.

Uriah Arnhem, acteur en comedian

"Gezellig!" Dat is wat de Rotterdamse komiek, acteur, kunstenaar, festivalorganisator en restaurantbaas Uriah Arnhem antwoordde op de vraag of hij deel uit wilde maken van het Rijnmond Dreamteam. Natuurlijk is hij van de partij, deze vrolijke regiogenoot, bekend van televisiereclames en films. In de regio Rijnmond zijn er maar weinig zo veelzijdig als hij. Uriah is zelfs al jaren bezig met het ontwikkelen van een speelfilm.

Wat je van hem kunt leren? Bijvoorbeeld hoe je je dromen achterna kunt jagen, ook al lijkt dat nog zo moeilijk. Zelf stampte Uriah een reggaefestival uit de grond, dat na een paar edities al toonaangevend werd.