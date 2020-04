Rijnmond zit thuis en de kringloop loopt over

"Er zijn maandag zoveel spullen binnengebracht, dat we het niet gesorteerd kregen", legt bedrijfsleider Jesse van Herk uit. "We hebben het ongelofelijk druk op het moment. Mensen hebben meer tijd en gaan massaal opruimen. Je kunt het zo gek niet bedenken of mensen hebben het langs gebracht in de afgelopen weken."

Je zou denken dat de kringloop met drie verdiepingen meer dan voldoende ruimte zou hebben om al die spullen op te slaan, maar niets is minder waar. "We proberen zoveel mogelijk spullen op te slaan in de centrale opslag in Noord-Holland, maar die begint ook langzaam vol te raken."

Handen te kort

Door de coronacrisis zijn er ook simpelweg niet genoeg medewerkers aanwezig om alle spullen te verwerken. "Alle spullen die binnenkomen moeten worden uitgezocht: is het goede winkelkwaliteit, wat voor prijs krijgt het. Omdat er nu veel medewerkers uit voorzorg thuis zitten, komen we handen te kort. De boeken kunnen niet uitgezocht worden en de elektra niet getest."

Van Herk benadrukt overigens wel heel blij te zijn met alles wat binnenkomt. "Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken", lacht hij. "Voor ons zou het fijner zijn als het wat meer gedoseerd binnenkomt, maar we zijn blij dat er spullen binnenkomen."

