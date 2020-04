Het nieuwe uitverkocht van Stadsgehoorzaal Vlaardingen is een vijfde van de stoelen

De Stadsgehoorzaal in Vlaardingen in betere tijden

De nieuwe realiteit in theater De Stadsgehoorzaal in Vlaardingen doet directeur Renske Verbeek pijn. "We hebben in de anderhalvemeter-samenleving plek voor 130 mensen in een zaal waar normaal 640 mensen kunnen zitten. De tranen schieten in je ogen. Hier kan ik van wakker liggen, het raakt me in alle vezels."

De aanblik van een uitverkocht theater in het anderhalvemeter-coronaregime is confronterend. "Toen we het op deze manier gingen visualiseren was dat behoorlijk in your face", zegt Verbeek terwijl ze geëmotioneerd de zaal in kijkt. "Theater met twintig procent van de mensen is niet haalbaar. We moeten ook kijken naar mogelijkheden om veilig binnen te komen, verschillende ingangen, hoe bestel je een drankje. We moeten overal rekening mee houden in het nieuwe protocol."

Ook poppodium De Kroepoekfabriek aan de Wilhelminahaven valt onder de verantwoordelijkheid van Verbeek. "Daar zijn we heel erg bezig met alle mogelijkheden van online concerten uit te vinden, daar liggen ook weer kansen. Veel jongeren zijn bezig met muziek, video's en online. Zolang we nog niet met z'n allen zwetend, hossend en zingend in een zaaltje kunnen staan doen we het zo." De Kroepoekfabriek heeft in tegenstelling tot de Stadsgehoorzaal geen stoelen in de zaal en heeft ook het programma moeten schrappen.

Zwart-Wit

De Vlaardingse cultuurwethouder Bart de Leede is 'ontzettend bedroefd' over de problemen waar de cultuursector in is beland. "Het is zo ontzettend belangrijk voor een stad. Een stad met cultuur is gekleurd, een stad zonder is zwart-wit", reageert de GroenLinks-politicus.

"Het Vlaardingen Museum, kunstencentrum Kade 40, de Kroepoekfabriek, Stadsgehoorzaal, allemaal gesloten. Wat een drama. Ik praat veel met de instellingen - de lijntjes zijn gelukkig kort in een stad als Vlaardingen - maar het is heel ingewikkeld om invulling te geven aan de nieuwe realiteit", vertelt De Leede. "Nee, we gaan subsidies niet afrekenen op bezoekersaantallen en ja, ze betalen huur aan de gemeente. Mochten er liquiditeitsproblemen ontstaan dan moeten we ook daar naar kijken."

Gebeden

Ook Renske Verbeek en haar tientallen medewerkers en vrijwilligers tasten de mogelijkheden af. "Onze zalen zijn wellicht geschikt voor vergaderingen van bedrijven, of om les te geven op anderhalve meter afstand. Dan kunnen wij weer even doorademen", zegt Renske Verbeek. "Dan mogen we hopelijk vanaf september weer concerten en theater gaan organiseren. Alsjeblieft, laat het in september weer beginnen", zegt Verbeek luid, terwijl ze haar handen vouwt om haar virtuele gebeden kracht bij te zetten.

Verbeek is blij met alle reacties van vaste bezoekers en abonnementhouders. "Hartverwarmend. En ondertussen zijn we druk met alle online evenementen. Talkshows, concerten, livestreams, DJ's, theater op Omroep Vlaardingen, onze social mediakanalen; we proberen zo het contact met ons publiek te behouden. Maar laat ons in september alsjeblieft weer vlammen", besluit de geplaagde directeur.