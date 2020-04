NASSEN MET NINA || MANTU

Nassen kan ze, koken niet. SOW-reporter Nina ging daarom langs bij Nabila. Zij is van Afghaanse komaf en heeft een Instagrampage onder de naam @fatgirlcooking waarop zij haar passie voor koken én eten met jullie deelt. De liefde voor eten is haar met de paplepel ingegoten. Vandaag leert zij Nina hoe ze Mantu, oftewel Afghaanse dumpling, maakt. Mantu betekent letterlijk ‘jij en ik’ en is een feestelijk én onmisbaar gerecht uit de Afghaanse keuken.



Deze video is te zien via de INSTAGRAM van SOW. Het recept staat hieronder.





Ingrediënten

Voor de vulling:· 500 gram rundergehakt· 6 grote uien· 1½ eetlepel korianderpoeder· 1 eetlepels komijn· 1½ eetlepel kurkuma· 1 eetlepel paprikapoeder· Zout en zwarte peper op eigen smaak· 1 pak bladerdeeg (zonder roomboter) of hartige taart

Voor de tomaten-linzensaus:

· 2 teentjes knoflook

· 2 eetlepels tomatenpuree

· 1 eetlepel korianderpoeder

· 1 eetlepel kurkuma

· 1 eetlepel paprikapoeder

· 250 gram linzen

· 5 eetlepels tomatensaus

· Zout en zwarte peper op eigen smaak

Voor de yoghurt-mintsaus:

· 5 eetlepels Turkse yoghurt

· 1 eetlepels crème fraîche

· 4 eetlepels water

· 1 teentje knoflook

· 1 eetlepel gedroogde munt

· Zout op eigen smaak





Het recept

1) Snij alle uien, waarvan 2 heel fijn. Verhit de pan op hoog-vuur en doe er ongeveer 5 eetlepels plantaardige olie in en karamelliseer een derde van de normaal gesneden ui. Voeg het gehakt toe en blijf regelmatig roeren. Hierna mag het vuur op middelhoog en mogen alle kruiden toegevoegd worden. Na ongeveer 15 minuten mag twee derde van de uien erin. Zet het vuur uit of op een laag standje, gooi de resterende fijngesneden ui erbij. Laat het geheel nu 30 minuten in de koelkast afkoelen.2) Voor de tomaten-linzensaus rasp je de knoflook. Dit mag samen met 3 theelepels plantaardige olie in een pan op middelhoog vuur. Gooi alle kruiden erin en daarna de tomatenpuree en tomatensaus. Dan mogen de linzen erin met een beetje kokend water. Laat de saus voor 20 minuten op laag-vuur goed borrelen en voeg water toe als het uitdroogt.3) Haal het bladerdeeg uit de vriezer, zodat het op kamertemperatuur komt. Wanneer het bladerdeeg ontdooid is bestrooi je het aanrecht met bloem. Met een mes snijd je het in vier vierkantjes. Vul het met de gehaktvulling en maak er een mooie vorm van.4) Bestrijk de stoompan met een laagje olie zodat de Mantu’s niet vastplakken. Het is belangrijk ze niet te dicht naast elkaar te plaatsen. De Mantu moet 20 minuten op hoog-vuur gestoomd worden. Zodra het deeg een beetje glazig is, is het klaar.5) Ondertussen maak je de yoghurt-mintsaus door eenvoudig alles te mixen. Bestrooi het bord met een beetje yoghurt. Plaats de Mantu’s hierop. Daarna mag er een laagje van de tomaten-linzensaus op en bedek het geheel nog eens met de yoghurt-mintsaus en verse koriander. Perfect plaatje, nassen maar!