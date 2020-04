Video: Lintjesregen door corona eindelijk écht een verrassing

Een koninklijk lintje krijgen is door de coronacrisis nu echt een verrassing

Normaal gesproken voelt een aankomend ridder of lid in de Orde van Oranje-Nassau de 'bui' al wel hangen als hij voor Koningsdag naar het gemeentehuis wordt gelokt. Door de coronacrisis zit een traditionele uitreiking van de lintjes er voorlopig niet in, maar dat maakt de verrassing wel een stuk groter.