Avondklok voor strand Rockanje na vernielingen en samenscholing

Het strand van Rockanje is voorlopig tussen 22:00 uur 's avonds en 6:00 's ochtends verboden terrein. De burgemeester van Westvoorne is overgegaan tot die maatregel na een serie vernielingen en illegale samenscholingen.

Afgelopen weekeinde zijn er 's avonds vernielingen gepleegd op en rond het strand. Ook kwamen er in de late avonduren geregeld groepen samen die zich niet hielden aan de anderhalvemeterregel.

Reden voor de burgemeester om actie te ondernemen: het strand is voortaan tussen de Eerste en Tweede Slag vanaf 22:00 uur dicht voor publiek. Bij beide strandopgangen worden borden geplaatst. Er komen geen hekken. De politie en handhaving zullen controleren of de regel wordt nageleefd.

De tekst gaat door onder de foto.



Sinds een aantal weken zijn de parkeerterreinen bij de stranden en natuurgebieden in Westvoorne gesloten, omdat het door het mooie weer te druk werd. Volgens de burgemeester gaat het sindsdien overdag heel goed. Mensen komen even naar het strand om een ommetje te maken en houden zich goed aan de anderhalvemeterregel. 's Avonds is dat dus anders.

De Jong: "Ik vind het uiteraard jammer dat dit nodig is, maar in deze tijd van corona staat de volksgezondheid voorop. Gelukkig gaat het alleen om een nachtafsluiting."

De maatregel geldt zolang de noodverordening van kracht is.

