Spaghetti-Erasmusbrug of Kubuswoningen van lucifers: Rotterdamse iconen nagebouwd van huis-, tuin- en keukenspul

Hallo Rotterdammer, ken jij @tussenkunstenquarantaine ? Nou zoiets gaan we vandaag doen maar dan met Rotterdamse iconen….Normaal spreek ik veel mensen per dag. En nu niet. Da’s toch nog wennen. Ik ben geïnspireerd door #tussenkunstenquarantaine en heb het volgende voor mijn collega’s en nu jou bedacht. Dit om een Rotterdams hart onder de riem te steken. Superleuk en het is een vermakelijke afleiding. Zie de foto’s.Hoe gaaf zou het zijn als jij vanuit huis een iconisch Rotterdams kunststuk/gebouw/iets kan namaken met items die je thuis hebt liggen? Ik voel een #gespotinhuis challenge aankomen. Dus reply met een thuisgemaakt Rotterdams kunst-stuk, daag jezelf uit en post jouw creatie als reply hier. En vergeet niet #gespotinhuis te gebruiken bij je creatie!Ps check de stories voor een geheime boodschap in de euromast#deweekvansandra #tussenkunstenquarantaine #rotterdam cool #decoolstewijkvanrotterdam