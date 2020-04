PKC geen kampioen, KCC naar de Korfbal League: 'Raar' en 'terecht'

Als een van de laatste sportbonden in Nederland heeft ook het Konlinklijke Nederlandse Korfbal Verbond (KNKV) een besluit genomen over de zaalcompetitie.

Gevolg: Koploper PKC uit Papendrecht wordt niet uitgeroepen tot landskampioen en KCC uit Capelle aan den IJssel promoveert naar de Korfbal League, die volgend seizoen niet uit tien maar uit elf ploegen bestaat.

De meeste korfballers hoopten dat de zaalfinale, die aanvankelijk gepland stond op 4 april, zou worden verplaatst naar de zomer. Na de persconferentie van dinsdagavond bleek dat de zaalcompetitie in het seizoen 2019/2020 niet uitgespeeld kon worden. In navolging van veel andere sportbonden riep ook het KNKV geen kampioen uit.

"Dat vind ik wel een beetje raar", reageert PKC-coach Daniël Hulzebosch, die met zijn ploeg na 17 van de 18 competitiewedstrijden bovenaan stond. Na de reguliere competitie zouden er eerst nog play-offs gespeeld moet worden en uiteindelijk een finale. "De glans zit er op deze manier nooit aan. En de coronacrisis is natuurlijk vele malen belangrijker. Maar je mag geen kampioen zijn. Dat begrijp ik niet. Ik vind het persoonlijk een beetje raar. Ik lig er niet wakker van, want daar is het de tijd niet naar. Het heeft helaas niet zo mogen zijn", spreekt de coach, die volgend seizoen wordt opgevolgd door de huidige bondscoach Wim Scholtmeijer.

Terecht

Eenmalig bestaat de Korfbal League volgend jaar uit elf ploegen. De nummer 9, Groen Geel, zou een play-down serie spelen tegen de verliezer van de hoofdklassefinale. Dat zit er niet in, dus de ploeg uit Wormer blijft op het hoogste niveau actief. Zij krijgen gezelschap van KCC uit Capelle aan den IJssel en Dalto uit Driebergen.

Frits Wip, trainer van KCC, is niet verrast. "Dit had ik gehoopt. Een terechte beslissing in mijn ogen. Ik zeg al jaren dat de nummer één van een afdeling altijd omhoog moet. Nu zijn wij dat in onze hoofdklasse geworden met drie punten voorsprong op Nieuwerkerk. Dalto had zelfs zes punten meer in hun poule. Dan verdien je het ook om te promoveren. Natuurlijk wordt