FC Rijnmond in quarantaine: Eredivisie schrappen of huidige stand aanhouden?

In een nieuwe FC Rijnmond in quarantaine gaat het woensdag over de nieuwe maatregelen van het kabinet en de gevolgen daarvan voor het voetbal. Wordt het lopende seizoen bijvoorbeeld volledig geschrapt of wordt er gekeken naar de huidige stand?

In deze aflevering bespreekt presentator Bart Nolles samen met Ruud van Os, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel onder meer wat de KNVB vrijdag over dit dilemma gaat beslissen. Want hoe worden de Europese tickets dan verdeeld? En wat betekent dit voor Feyenoord en de eventuele bekerfinale?

Uiteraard bespreken de voetbalkenners ook de contractverlenging van Feyenoord-trainer Dick Advocaat. De 72-jarige trainer, die met de Rotterdammers in de eredivisie nog altijd ongeslagen is, plakt er nog een jaartje aan vast. Welke spelers wil hij naar De Kuip halen?

Verder horen we hoe Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht omgaan met deze crisis en of het voortbestaan van de regionale voetbalclubs in gevaar komt. Tot slot vragen de heren zich af waarom Dirk Kuyt geen trainer wil worden van Feyenoord Onder 21.

Op al deze vragen krijg je antwoord als je onze nieuwe aflevering van FC Rijnmond in quarantaine boven dit bericht bekijkt.