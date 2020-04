Rotterdam Festivals wil festivalsfeer online vasthouden

Nu de (grote) festivals en evenementen vanwege het coronavirus tot 1 september niet door kunnen gaan, is Rotterdam Festivals bezig om alle afgelaste evenementen zo snel mogelijk een plek te geven op de kalender van volgend jaar.

Johan Moerman, directeur Rotterdam Festivals, ziet dat door het afgelasten van festivals als gevolg van de coronacrisis, de organisatoren het zwaar hebben. "Wij zien het dan ook als noodzaak om in deze onzekere tijd bij te dragen aan het voortbestaan van de evenementensector door een lans te breken voor de organisaties”.

Zekerheid

De festivalorganisatie is in gesprek met de gemeente Rotterdam om zo snel mogelijk zekerheid te bieden over de kalender van 2021. Moerman wil de financieel ondersteunde evenementen, die uitgesteld zijn naar volgend jaar, op dezelfde wijze steunen zoals dit jaar was afgesproken. “Hiermee kunnen we enige zekerheid bieden aan de getroffen organisatoren en houden we het evenwicht van onze prachtige Rotterdamse evenementenkalender in stand”, aldus Moerman.

Hoewel het verlengen van de maatregelen er bij de sector behoorlijk hard inhakt, buigen veel

organisatoren zich momenteel over hun huidige programmering, op zoek naar mogelijke (online) alternatieven. Moerman is blij met de al ingezette initiatieven die de sector ondersteunen, waaronder de landelijke actie ‘Bewaar je ticket, geniet later’. Hierbij doen theaters, concertzalen, poppodia, evenementenorganisatoren, musea en festivals gezamenlijk een beroep op de bezoekers om hun tickets te bewaren en deze op een later moment te verzilveren.

Donatie

Consumenten wordt een tegoedbon aangeboden, die tot minimaal twaalf maanden te besteden is bij dezelfde organisator. Ook kunnen zij ervoor kiezen om hun kaartje (deels) om te zetten in een donatie. “De klant behoudt ook gewoon het recht om zijn geld terug te vragen, maar ook wij doen graag nog een keer een beroep op alle festivalbezoekers en cultuurliefhebbers om voor de tegoedbon te gaan en de sector zo de broodnodige steun te geven”, aldus Moerman.

Om het gemis van de festivals een beetje goed te maken en het festivalgevoel vast te houden, is er Festival TV te zien op de lokale omroep OPEN Rotterdam. Op de originele festivaldagen van een festival zijn registraties, interviews, clips van artiesten en kunstenaars

en andere video’s te zien.

De Uitagenda Rotterdam is getransformeerd tot Thuisagenda Rotterdam. Een online platform

waar al het aanbod van artiesten, festivals en voorstellingen samenkomt om vanuit de luie stoel in de huiskamer te volgen.

Open mic sessie

Iedere maandag is er via een livestream een dansvoorstelling te zien van het Scapino Ballet. Spraakuhloos organiseert iedere vrijdag een live open mic sessie via hun Instagram-pagina , waar artiesten hun werk live voordragen. Kijkers kunnen thuis ook zelf creatief aan de slag, bijvoorbeeld met leuke schrijfopdrachten van diverse schrijfdocenten van The Writer's Guide to the Galaxy.

Ook de Rotterdamse instellingen laten van zich horen. "Als jij niet naar het

theater komt, komt het theater naar jou!”, is het motto. Theater Rotterdam biedt hiermee elke zondag de leukste jeugdvoorstellingen online en trakteert het theater de online kijkers op thuistips voor kids, zodat zij ook thuis nog volop kunnen genieten van cultuur. Ook op MAAS TV is er volop theater te bekijken met tal van registraties van oude Maasvoorstellingen.

Livestreams

Liefhebbers van (klassieke) muziek kunnen hun hart ophalen Operadagen TV, de muzikale odes van Rotjekoor online en de livestream van Dagvlinder Festival.

Ook filmliefhebbers hoeven van de Rotterdamse filmfestivals niets te missen. Zo zijn er online films te streamen via IFFR Unleashed, natuurfilms en documentaires van het Wilde Life Film Festival Rotterdam te bekijken op WFFR Online. Ook zijn de sportfilms van Sport Film Festival Rotterdam terug te kijken via OPEN Rotterdam .

