Wethouder: 'Rotterdam klaar voor sportende kinderen'

Jongeren en tieners zijn vanaf volgende week weer welkom bij de sportclubs. De gemeenten moeten er ook voor zorgen dat kinderen, die geen lid van een sportvereniging zijn, mogen meedoen. Sven de Langen, wethouder Sport van Rotterdam, mag hiermee aan de slag: "We zijn heel druk, maar gelukkig zijn we hier klaar voor."

De versoepeling gaat op 29 april in. De Langen verwijst naar de organisaties Rotterdam Sportsupport, Het Sportbedrijf en Rotterdam Topsport, die volgens hem hierop al waren voorbereid. Verder is er FC We Gaan Weer Beginnen, een werkgroep met voorzitters van sportverenigingen die gaan bekijken of dit goed wordt georganiseerd.

Dinsdag maakte premier Rutte bekend dat kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar weer in groepsverband mogen sporten. Jongeren tussen twaalf en achttien jaar kunnen dat ook weer doen, maar moeten wel de anderhalve meter afstand in acht nemen.



De Langen: "We begeleiden vooral en zorgen ervoor dat de maatregel op een goede manier wordt ingevuld. We moeten ervoor zorgen dat sporten op een veilige manier gebeurd. Gezondheid blijft natuurlijk voorop staan."

De versoepelende maatregelen van premier Rutte gelden alleen voor buitensporten. Als het aan De Langen ligt, dan zou er gekeken moeten worden of sommige binnensporten ook buiten plaats zouden kunnen vinden.

Problemen tackelen

Maar er zijn nog meer punten die aangepakt moeten worden: het halen en brengen van kinderen bijvoorbeeld. "Gelukkig hoeft niet iedere vereniging dit zelf te regelen. Er zijn ook sportbonden goed aangesloten. We zien dat sportbonden een soort startprotocol maken", zegt De Langen.

Volgens de wethouder Sport van Rotterdam zit de grootste uitdaging bij jongeren tussen twaalf en achttien jaar. De Langen doelt op het groepssporten: "Voor een trainer is het uitdagend om oefeningen te bedenken waarbij de afstand van anderhalve meter bewaard moet worden. Maar dat is wel te doen."

Kinderen met een beperking

Daarnaast moet er volgens De Langen gekeken worden naar kinderen die een beperking hebben. "Die sporten normaal gesproken ook bij diverse verenigingen en er is geen reden om voor hen een uitzondering te maken. Tenzij er andere redenen zijn waardoor zij niet mee kunnen doen. Er zijn natuurlijk ook kinderen die bij een kwetsbare doelgroep horen. Dan is het niet zo verstandig."

Maar De Langen zet het sportaanbod voor kinderen met een beperking op de agenda: "We gaan zeker kijken of we een sportaanbod voor hen kunnen maken."

Lees meer