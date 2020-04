Basisschool Oude Westen: 'Laat ze maar weer komen!'

Opluchting bij ouders, kinderen, meesters en juffen dat de basisscholen weer open kunnen. "Laat ze maar weer komen", zegt juf Melanie met een glimlach. Volgens het kabinet en het RIVM is het veilig genoeg om de scholen te heropenen, omdat kinderen nauwelijks ziek worden van het coronavirus. De Asch van Wijk- en de Babylonschool in het Oude Westen zijn al druk bezig met de voorbereiding, want het zal anders dan voorheen zijn.

"Ik mis heel erg de leerling voor me, dat werkt voor mij veel prettiger", vertelt juf Melanie met een laptop in een leeg klaslokaal. "Je ziet ook veel beter hoe het met een leerling gaat en achter een scherm zie je niet veel."

Volgens deskundigen spelen kinderen nauwelijks een rol in de verspreiding van het coronavirus. De schoolkinderen zitten hemelsbreed misschien maar een paar honderd meter verderop thuis opgesloten, en ook al zoekt ze regelmatig contact via de videochat, het blijft toch behelpen. Het sein veilig komt voor haar geroepen.

"Een leeg gebouw is niet wat een school is", vertelt schooldirecteur Maarten Neomagus. "Een school heeft dynamiek, leerkrachten, kinderen en ouders. We gaan daar met de nieuwe richtlijnen vorm aangeven." Dat wordt nog een heel gepuzzel, want het kabinet laat de scholen vrij om zelf invulling aan het veilig heropenen van de scholen in coronatijd.

'Wat als een klasgenoot niest?'

De Asch van Wijckschool en Babylonschool in het Oude Westen hebben vijf scenario's opgesteld en kiezen daar binnenkort de beste uit. Het ene scenario gaat uit van alle kinderen die heel de dag naar school gaan, het andere halve dagen of in verschillende groepen. Een voordeel is dat deze twee scholen geen ruimtegebrek hebben om afstand te creëren en een beroep kunnen doen op ruimtes in een wijkgebouw om de hoek.



"Wij gaan wel de afstand tussen de leerkracht en de leerling in stand houden en daar zullen we scherp op blijven", verzekert de schooldirecteur.



De 11-jarige Jay-den heeft wel weer zin om naar school te gaan en te kunnen sporten. "Alleen vind ik het jammer dat ik nog niet naar de kapper kan", zegt hij in een videochat tegen juf Melanie. Ook maakt hij zich een beetje zorgen over het virus. "Wat als een kind in de klas niest, neem ik het dan mee naar huis en besmet ik mijn ouders?", vraagt hij aan de juf.

Jay-den (11) wil weer snel naar school



Rekening houden met gezondheid docenten

Scholen verzochten halverwege maart dat de scholen gesloten moesten worden. Het kabinet was geen voorstander, maar ging uiteindelijk overstag. Leerkrachten voelden zich een beetje gebruikt en niet veilig. Het hele land ging op slot, maar docenten moesten doorwerken. De vraag is of leerkrachten hier nu anders inzitten.

De schooldirecteur wil rekening houden met de zorgen onder zijn personeel en speciale maatregelen treffen voor de wat oudere leerkrachten. "Er zullen collega's zijn die blij zijn dat de scholen weer open kunnen. Maar tegelijkertijd maken zij zich zorgen over hun gezondheid. Die zorgen wil ik met alle leerkrachten bespreken en daar een oplossing voor vinden", zegt schooldirecteur Neomagus.

Lees meer