Dodental in regionale verpleeghuizen stijgt snel

De stijging van het aantal sterfgevallen is bijna een verdubbeling in vergelijking met vorige week. Toch gaat de curve al minder snel omhoog, want vorige week was de stijging nog 230 procent (55 naar 127). ConForte constateert dan ook dat de lijn afvlakt.

Het aantal besmettingen liep op naar 467. In 36 van de 117 locaties is iemand besmet. Dat getal blijf stabiel.

De woordvoerder van ConForte zegt ook: "We hebben te maken met een extreem kwetsbare doelgroep, waarbij we in de verpleeghuizen altijd zien dat ziektes als griep of een longontsteking relatief vaker overlijden tot gevolg hebben dan elders in de samenleving. Dat geldt zeker ook voor het coronavirus."

