112-beller wordt in coronacrisis naar bijkeuken verbonden

In allerlei branches werken mensen tijdens deze coronacrisis meer vanuit huis. Dat geldt ook voor centralisten van de 112-meldkamer in Rotterdam. Sommigen hebben thuis een mini-meldkamer ingericht.

Normaal zitten de centralisten van de ambulancedienst samen met politie en brandweer op de hoogste etage van het World Port Centre. Maar ook daar werken door de anderhalvemeterregel nu minder mensen dan normaal. Sinds kort kan de 112-beller echter ook terechtkomen in een bijkeuken in Hendrik-Ido-Ambacht.

Grote koffer

Verpleegkundig centralist Ton Lagendijk is één van de eerste collega’s die meedoen aan een proef. Alle apparatuur past precies in een grote koffer.

"Als het eenmaal allemaal staat en ik ingelogd ben, dan zit ik in alle systemen die ik op de meldkamer ook tot mijn beschikking heb." De gegevens zijn volgens de dienst volledig versleuteld en kunnen dus niet afgeluisterd worden door hackers. Het communicatienetwerk C2000 is het enige systeem waar de ‘thuiscentralist’ niet mee verbonden is.

Ton: "Spraakoproepen naar ambulances kan ik daardoor niet via de portofoon doen. Maar dat kan op de meldkamer ook niet op alle werkplekken. Bovendien heeft elke ambulance een mobiele telefoon."

Beveiliging

Woordvoerder Job Heijnen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond benadrukt dat er allerlei maatregelen zijn genomen om problemen te voorkomen. ""De verbinding schakelt automatisch door naar de gewone meldkamer als er iets stuk gaat bij de thuiswerker."

De proef duurt een paar weken. Daarna volgt een evaluatie en kan het systeem mogelijk ook gebruikt gaan worden bij andere Veiligheidsregio's in Nederland.

