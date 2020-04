Slechtvalk vindt kraamkamer op dak Erasmus MC

Het echtpaar slechtvalk, een beschermd soort, woont al een tijdje op het complex van Erasmus MC. De oorspronkelijk plek, het Dijkzigtgebouw, kwam door de metamorfose van het complex en de sloop van het pand in het gedrang.

Het ziekenhuis riep de hulp in van de Werkgroep Slechtvalk Nederland. Zij zorgden er voor dat de vogels een nieuwe plek kregen. Twee nieuwe nestkasten werden geplaatst om het stel te verleiden. Eén werd geplaatst op het faculteitsgebouw. De ander kwam op de Na-toren, naast de C van het Erasmus MC-logo.

Volgens Martin Mollet van de werkgroep is dat de favoriet hangplek van mevrouw slechtvalk. Hij is blij met de drie eieren die moeder in de nestkast bij het logo heeft gelegd. De afgelopen jaren was dat vaak maar één jong.

André de Baerdemaker van het Bureau Stadsnatuur bewondert met zijn collega's vanaf hun werkplek al jaren de verrichtingen van de familie slechtvalk. Met het vorige jong was het bijna verkeerd afgelopen. "Die maakte een valse start bij het uitvliegen. Het jong belandde op straat en kwam uiteindelijk terecht bij Karel Schot."

Na het uitstapje bij de dierenopvang meldde de jongeling zich weer bij zijn ouders om vorig najaar uit te vliegen. De Baerdemaker: "Liefhebbers hebben hem daarna nog een keer gezien bij de Biesbosch. Met behulp van verrekijkers was de ring goed te lezen."

Wijd verspreid

De slechtvalk vertoeft in Rotterdam op meerdere locaties. Het Shell-gebouw, Maasbruggen, Meneba (Maashaven), KPN-toren (Waalhaven) en ook op de Maasvlakte zijn bekende plekken, weet De Baerdemaker.

"Begin jaren '90 was in Nederland geen broedend stel te vinden. Vanuit Duitsland is de slechtvalk toen naar ons gekomen. Maar ook naar België, Polen en Denemarken. Inmiddels zijn de slechtvalken in Nederland op meerdere plekken te zien. Ook weten ze elkaar te vinden. Het is een sterke dynastie."

Begin mei gaat de werkgroep het dak van Erasmus MC op om te kijken of de jongen zijn geboren. Als het daadwerkelijk zo is, dan worden de kleintjes geringd.