Inbraak in Dierenambulance; geldinzamelingsactie gestart

De schade na de inbraak in de dierenambulance (Bron: Dierenambulance Zuid-Holland Zuid)

Een tegenslag voor de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid: twee weken geleden is er in Capelle aan den IJssel ingebroken in de Dierenambulance. Daarbij is de interne geheugenkaart van de navigatie gestolen.

Normaal gesproken staan de ambulances achter een gesloten hek, maar vanwege de coronacrisis staan sommige wagens voor de deur van de bemanning. De dierenambulance van Team Krimpen stond in die bewuste nacht in het zicht van een beveiligingscamera, maar tijdens een stroomstoring werd er toegeslagen. Daarom is de inbraak niet gefilmd.

"Zo'n navigatie past niet in elk busje, dus de dader(s) wist of wisten wat ze moesten doen", denkt Carmen Silos, woordvoerder van de Dierenbescherming.