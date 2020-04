FC Dordrecht start 'zeker' aan het nieuwe seizoen

Enkele maanden geleden luidde De Zeeuw nog de noodklok. Zonder renovatie van De Krommedijk zou de mogelijkheid tot betaald voetbal steeds kleiner worden. Hij speculeerde in december zelfs openlijk over de toekomst van de club en eventuele terugtrekking uit het betaald voetbal.

Maar vanwege de coronacrisis is er toch iets veranderd, vindt De Zeeuw. "Er moet nog steeds echt een keer wat gebeuren aan dat stadion. Maar dat is nu veel minder belangrijk dan zeven of acht maanden geleden. Er zijn nu heel andere zorgen in de regio en het land."

Uiteindelijk is er mogelijk, net als bij veel andere clubs, wel financiële steun nodig. "Wij gaan er, als hele betaald voetbal, toch vanuit dat er linksom of rechtsom ook steun komt," zegt De Zeeuw daarover. "Of dat nu vanuit de KNVB is, of vanuit de overheid, dat moet blijken. Maar wij zijn ook een volwaardige bedrijfstak en voor iedereen is het heel triest wat er nu aan de hand is. Ook voor de ondernemers in de voetballerij. Maar wij gooien niet nu de handdoek in de ring."