Rijnmond Helpt: supermarkten Krimpen slaan handen ineen voor bezorgservice

Ze waren eerst elkaars concurrenten, maar door de coronacrisis hebben verschillende supermarkten in Krimpen aan den IJssel de handen ineengeslagen en zijn die een gezamenlijke bezorgservice gestart.

Vrijwilligers bezorgen de boodschappen voor mensen die in de risicogroep vallen waaronder kwetsbare ouderen. Het project is zo'n succes dat er momenteel een stop is voor vrijwilligers.

'Contact is belangrijk'

De 20-jarige student Dylan Verdoold is vrijwilliger en gaat een paar keer per week langs mevrouw Van Rijn. Hij wilde zijn steentje bijdragen.

"Ik ging vroeger als kind naar vrijwilligerskampen. Ik weet hoe belangrijk dit werk kan zijn. Voor mij is het ook een uitstapje. Het contact dat je hebt met iemand anders is heel belangrijk", zegt Dylan.

Mevrouw Van Rijn kan geen boodschappen meer doen, omdat ze in de kwetsbare groep zit. Daarnaast moet ze ook voor haar man zorgen. "Ik vind het heel fijn dat hij dit doet. Ik ben vaste klant bij Dylan."

