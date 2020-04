ANWB: Elektrische fiets steeds populairder, nu mensen het OV mijden

Steeds meer mensen schaffen een elektrische fiets aan. Vorig jaar werden er al een recordaantal van 420-duizend verkocht in Nederland. Door de coronacrisis is het ook een goed alternatief voor het openbaar vervoer.

Rijnmond vroeg aan expert Hans de Looij van de ANWB waar mensen op moeten letten bij de aankoop van een elektrische fiets. "De verwachting is dat mensen echt voor een e-bike zullen gaan kiezen, omdat ze niet graag in een overvolle bus, tram of trein willen zitten."

Motor en remmen

Volgens de ANWB'er moeten consumenten het vooral letten op de plek waar de motor zit en het remsysteem. "Bij een e-bike zit de motor in het voorwiel, onder de trapas of in het achterwiel. De meeste mensen kiezen voor een middenmotor, die is wat krachtiger en zorgt voor meer stabiliteit in de fiets."

De Looij noemt ook het remsysteem een heel belangrijk onderdeel. "Je ziet dat elektrische fietsen tegenwoordig zijn uitgerust met schijfremmen. "Daardoor kun je niet over de kop slaan, zoals bij remblokjes wel kan gebeuren."

Goedkoop duurkoop?

Vorig jaar kwam de Gazelle Grenoble als beste uit de test van de ANWB. Een fiets van meer dan 2000 euro. In juni worden volgens De Looij de resultaten van 2020 bekend.

"Dit jaar worden goedkopere fietsen getest tot 1100 euro. Ik kan er natuurlijk nog niet te veel over verklappen, want dat moeten de mensen lezen in de Kampioen van juni, maar in grote lijnen valt de kwaliteit nogal mee. Maar ga je de fiets intensief gebruiken, kies dan toch voor een wat hogere prijscategorie."