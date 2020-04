Aboutaleb: 'Houden ons aan financieel commitment grote festivals'

Gemeente Rotterdam gaat zich houden aan het financiƫle commitment met grote festivals. Dat zegt burgemeester Aboutaleb in het televisieprogramma Op1. "We gaan niet zeggen dat ze met de centjes terug moeten komen", meldt Aboutaleb.

Tot 1 september mogen er in Nederland geen evenementen worden georganiseerd. Aboutaleb zegt in de talkshow geen vergunningen voor grote evenementen af te geven waar tienduizenden mensen op af komen, bijvoorbeeld het North Sea Jazz Festival.

Aboutaleb merkt dat de evenementenorganisatoren daar begrip voor hebben. "Rotterdam en alle andere grote steden zullen er alles aan doen om dit soort festivals op een later moment in de benen te houden en te continueren", zegt hij. Of deze festivals op de oorspronkelijke manier gehouden kunnen worden, kon Aboutaleb niets zeggen.

Dividend

Verder meldt Aboutaleb in de talkshow dat gemeente Rotterdam geen dividend gaat incasseren. Bijvoorbeeld van het Havenbedrijf Rotterdam, waar de gemeente volgens Aboutaleb ongeveer 60 miljoen euro van zou krijgen. "Dat zijn enorme gaten die we moeten gaan dichten", zegt de burgemeester.

Lees meer